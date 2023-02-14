Украинские военные обнаружили странные шары над территорией страны

Представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что над территорией страны появились воздушные шары.

По его словам, объекты запустили с территории России, они содержат угловые отражатели и перемещаются с небольшой скоростью.

Игнат уточнил, что украинская ПВО отслеживает движение шаров. Ранее аналогичные объекты были замечены над Днепропетровской областью, их сбила система ПВО.

Над территорией США и Канады за последний месяц было сбито несколько подобных объектов, но только один из них идентифицирован как китайский аэростат.