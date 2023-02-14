ЕС хочет затопить польские сельскохозяйственные поля

Европейский союз хочет, чтобы часть полей, используемых польскими фермерами, была затоплена в рамках "восстановления природы". Это означает ограничение площади для производства продуктов питания.

Как сообщает издание Nasz Dziennik, Еврокомиссия хочет, чтобы Польша затопила почти 400 тысяч гектаров сельскохозяйственного назначения.

Проект продвигается под лозунгом "Восстановление природы". По предварительным оценкам, реализация плана ЕС предполагает затопление земель площадью 35 000 га ферм.

Речь идет о представленном 22 июня Европейской комиссией проекте постановления Европарламента и Совета - Restoration Law EU, то есть о постановлении ЕС о восстановлении природы. Регламент является элементом реализации целей Стратегии сохранения биоразнообразия до 2030 года.

Портал Świat Rolnika пишет об угрозе, которую он представляет для польских сельхозпроизводителей, которые и без того находятся в тяжелом положении.

Кроме того, процедура принятия такого рода регламента основана на большинстве в Европейском парламенте и квалифицированном большинстве в Совете, а значит, не предусматривает права вето для отдельных государств.