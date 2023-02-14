Экс-офицер ЦРУ Джиральди сравнил подрыв «Северных потоков» с нападением США на Германию

Отставной офицер ЦРУ США Филип Джиральди заявил, что не был удивлен статьей Сеймура Херша о причастности администрации Байдена к подрыву «Северных потоков».

Бывший разведчик сказал, что предполагал что-то подобное еще до выхода этого материала о расследовании.

По его словам, подрыв газопроводов сравним с терактом и с актом войны в отношении Германии.

Джиральди отметил, что США не дали Германии воспользоваться лучшим предложением по газу на рынке.