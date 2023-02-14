Конструктор, работавший над созданием Ту-160 попросил убежища в США, предложив взамен гостайны РФ
Южную границу США, как легально, так и нелегально, обычно пересекают мексиканцы и южноамериканцы. Однако в декабре прошлого года на границе появился россиянин.
Мужчина, назвавшийся российским военным инженером, попросил убежища. Взамен он предложил раскрыть тщательно охраняемую военную тайну РФ, касающуюся бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщает Yahoo News.
Портал сослался на информацию, содержащуюся в публичном отчете Таможенно-пограничной службы США.
Мужчина попросил убежища из-за боязни преследований за поддержку Алексея Навального.
"Он рассказал, что является инженером-конструктором и что с 2018 по 2021 год работал над производством бомбардировщика Ту-160 на авиазаводе в Казани", — пишет Yahoo News.
Таможенно-пограничная служба США отказалась отвечать на вопросы Yahoo News об информации инженера, сославшись на внутренние правила.
ФБР также отказалось от комментариев.
Опубликовано: Николай Скира