Конструктор, работавший над созданием Ту-160 попросил убежища в США, предложив взамен гостайны РФ

Южную границу США, как легально, так и нелегально, обычно пересекают мексиканцы и южноамериканцы. Однако в декабре прошлого года на границе появился россиянин.

Мужчина, назвавшийся российским военным инженером, попросил убежища. Взамен он предложил раскрыть тщательно охраняемую военную тайну РФ, касающуюся бомбардировщика Ту-160. Об этом сообщает Yahoo News.

Портал сослался на информацию, содержащуюся в публичном отчете Таможенно-пограничной службы США.

Мужчина попросил убежища из-за боязни преследований за поддержку Алексея Навального.

"Он рассказал, что является инженером-конструктором и что с 2018 по 2021 год работал над производством бомбардировщика Ту-160 на авиазаводе в Казани", — пишет Yahoo News.

Таможенно-пограничная служба США отказалась отвечать на вопросы Yahoo News об информации инженера, сославшись на внутренние правила.

ФБР также отказалось от комментариев.