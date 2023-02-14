Японский ученый предложил пожилым людям добровольно уходить из жизни

Несмотря на развитую экономику, у страны немалый госдолг, потому растущие пенсионные обязательства уже стали головной болью для правительства.

Неожиданный способ борьбы со старением предложил доцент Йельского университета Юсукэ Нарита. По его словам, пожилым людям нужно добровольно уходить из жизни - дабы не мешать молодым, сообщает Москва24.

"Я думаю, решение довольно простое. Это – массовое самоубийство пожилых людей", – заявил ученый.

Издание уточняет, что в Японии низкий уровень рождаемости.

Несмотря на развитую экономику, у страны немалый госдолг, потому растущие пенсионные обязательства уже стали головной болью для правительства.

В Японии - большое число одиноких стариков. И японская молодежь уже выражает недовольство правлением пожилых, препятствующих появлению всего нового.