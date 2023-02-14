Из-за землетрясения в Турции отложили съемки всех сериалов на неопределенный срок
Продюсерские компании сейчас заняты активной помощью пострадавшим от стихии, а звезды кино работают волонтерами.
Причиной этого решения стали не только ужасные последствия катастрофы, но и стремление звезд помочь потерпевшим. В частности, Керем Чатай одним из первых заявил о приостановке всех проектов компании Ay Yapim.
Все сотрудники центра сейчас находятся в зоне бедствия и работают в качестве волонтеров, сообщает КП.
О подобном решении заявил и глава компании TIMS&B Мехмет Боздаг. Он и его сотрудники тоже приостановили свою деятельность и все силы направили на помощь людям, пережившим землетрясение.
Главные турецкие телеканалы Show TV, Star TV, ATV, FOX, Kanal 7, TV8, Kanal D сообщили, что снимают с сетки вещания развлекательные программы – эфирное время сейчас целиком посвящено событиям на местах землетрясения.
В координационных центрах сейчас работают практически все турецкие актеры. Они помогают разгружать и распределять гумпомощь, обновляют данные о пропавших и найденных людях, активно занимаются сбором средств.
6 февраля в Турции произошло одно из самых страшных землетрясений за последние сто лет. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил многодневный национальный траур, который продлится до 20 февраля.
Опубликовано: Светлана Гарусева