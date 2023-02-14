Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад сделал России подарок, о котором она даже не мечтала.

По его словам, западные страны дали России развод, о котором она не просила. При этом Запад своими агрессивными действиями показал Москве, что Путин сделал правильный выбор.

Риттер уточнил, что страны Запада считали Россию поверженным врагом, хоть и демонстрировали ей своей дружеское отношение.

Но сейчас в России понимают, что дистанцироваться от Запада – это лучшее, что могла предпринять Москва.