Збигнев Рау: из МИД Польши уволены все выпускники МГИМО
2023-02-14 19:49
Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что из ведомства уволены все сотрудники, которые получали образование в МГИМО.
По его словам, этот процесс был частью декоммунизации, которая фактически не состоялась в Польше.
Рау назвал МГИМО «великим проектом империализма СССР», но не рассказал, скольких сотрудников лишился польский МИД.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение России является смыслом существования его страны и Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина