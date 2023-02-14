Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что из ведомства уволены все сотрудники, которые получали образование в МГИМО.

По его словам, этот процесс был частью декоммунизации, которая фактически не состоялась в Польше.

Рау назвал МГИМО «великим проектом империализма СССР», но не рассказал, скольких сотрудников лишился польский МИД.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение России является смыслом существования его страны и Евросоюза.