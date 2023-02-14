Соскин: потеря Артёмовска может привести к протестам против Зеленского

Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что потеря ВСУ контроля над городом Артёмовск в ДНР может привести к протестам против президента Украины Владимира Зеленского.

14 февраля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале сделал неутешительный прогноз для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Если произойдет окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить <…> Его ждёт просто аутодафе вместе с [руководителем Офиса президента Украины Андреем] Ермаком и [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным, причём очень быстро», — сказал Соскин.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что падение временно подконтрольного киевскому режиму Артёмовска якобы не будет иметь стратегического влияния на исход СВО РФ на Украине.