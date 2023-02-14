Bloomberg: НАТО разрабатывает план на случай вооруженного конфликта с РФ

Агентство Bloomberg сообщает, что страны НАТО разрабатывают инструкции на случай участия альянса в конфликте высокой интенсивности.

Речь идет о возможном применении статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО или в случае военных действий, выходящих за рамки этой статьи.

Во вторник, 14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась двухдневная встреча министров обороны стран Североатлантического союза. Политики говорят о дальнейшей поддержке Украины, путях пополнения запасов техники и боеприпасов, защите критической подводной инфраструктуры.

СМИ сообщают, что главы оборонных ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе подпишут новые политические установки, в которых будут определены требования к инвестициям. Они должны подготовить членов Альянса к возможным будущим военным действиям.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, союзникам будет предложено переориентировать инвестиции на активы, необходимые для коллективной обороны, такие как тяжелая военная техника и более мощная противовоздушная и противоракетная оборона.

В документе также подчеркнута необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от вооруженных сил.