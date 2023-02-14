Госпогранкомитет: Беларусь со всех сторон окружена тысячами солдат НАТО

Как заявили в Госпогранкомитете Республики Беларусь, на приграничной территории сконцентрировано 23 500 солдат Североатлантического альянса.

По словам первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета республики Беларусь генерал-майора Игоря Буткевича, больше всего военнослужащих сейчас находится на сопредельных территориях Польши и Украины.

В беседе с журналистом издания «СБ. Беларусь сегодня» он также сообщил, что с начала боевых действий в Украине возле государственных рубежей было зафиксировано более 460 беспилотников. В стране задержано более 50 подозреваемых в деятельности экстремистского характера.

Накануне ряд государств (Франция, Канада) призвали своих граждан покинуть Республику Беларусь, объясняя этот призыв интересами безопасности в связи с происходящими событиями в Украине.