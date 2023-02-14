Белый дом не смог доказать причастность сбитых объектов к разведке

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США не нашли доказательств причастности сбитых объектов к разведке.

По его словам, нет свидетельств того, что последние три объекта относились к той же программе, что и китайский аэростат-разведчик.

Кирби также сообщил, что на данный момент ни одна страна не призналась, что эти объекты принадлежали ей.

Вместе с тем американские власти считают, что владельцами сбитых аппаратом могут быть исследовательские или коммерческие структуры.