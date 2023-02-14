Белый дом не смог доказать причастность сбитых объектов к разведке
2023-02-14 21:36
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США не нашли доказательств причастности сбитых объектов к разведке.
По его словам, нет свидетельств того, что последние три объекта относились к той же программе, что и китайский аэростат-разведчик.
Кирби также сообщил, что на данный момент ни одна страна не призналась, что эти объекты принадлежали ей.
Вместе с тем американские власти считают, что владельцами сбитых аппаратом могут быть исследовательские или коммерческие структуры.
Опубликовано: Светлана Репина