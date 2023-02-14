Мэр Карловых Вар: курорту грозит закрытие из-за оттока россиян

Мэр чешского города-курорта Карловы Вары Андреа Пфеффер-Ферклова рассказала о серьезном спаде туризма из-за запрета на въезд российских туристов в Чехию.

По ее словам, из-за этого курорт может закрыться, тем более что проблемы начались еще во времена пандемии коронавируса.

Мэр пояснила, что европейцы приезжают в Карловы Вары только на выходные, а россияне оставались в городе неделями.

Пфеффер-Ферклова подчеркнула, что СПА-индустрия не может выжить без российских туристов, хоть в городе и не поддерживают действий РФ на Украине.