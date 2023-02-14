Мэр Карловых Вар: курорту грозит закрытие из-за оттока россиян
2023-02-14 21:43
Мэр чешского города-курорта Карловы Вары Андреа Пфеффер-Ферклова рассказала о серьезном спаде туризма из-за запрета на въезд российских туристов в Чехию.
По ее словам, из-за этого курорт может закрыться, тем более что проблемы начались еще во времена пандемии коронавируса.
Мэр пояснила, что европейцы приезжают в Карловы Вары только на выходные, а россияне оставались в городе неделями.
Пфеффер-Ферклова подчеркнула, что СПА-индустрия не может выжить без российских туристов, хоть в городе и не поддерживают действий РФ на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина