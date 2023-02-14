Запад отложил решение о поставке истребителей Украине

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, каких-то конкретных объявлений о передаче Украине истребителей пока нет.

При этом он уточнил, что у российской стороны на данный момент сохраняется большое количество боевых самолетов и перевес сил в воздухе.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Остин заявил, что Соединенные Штаты не запрещают Польше передавать ВСУ то вооружение, которое она считает нужным.

Обсуждение темы помощи украинской армии продолжается.

14 февраля перед заседанием министров обороны государств-членов НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос передачи Киеву самолетов-истребителей не относится к первостепенным.