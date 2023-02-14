СМИ припомнили мировым лидерам их "грехи" молодости

Олаф Шольц в молодости был близок с СССР, а Байден не хотел давать темнокожим привилегии, как у белых.

Как говорится, написанное не вырубить топором. И то, что сказали когда-то нынешние лидеры, запечатлели СМИ. Потому и сегодня можно вспомнить, какие "грехи молодости" числятся за ними, пишет КП на платформе Дзен.

Джо Байден

В 1975 году тогдашний сенатор от штата Делавэр Байден сказал: “Я не поддерживаю идею, что надо сейчас давать афроамериканцам некие привилегии, чтобы они могли равняться с белыми”. В 1990-е же его считали ярым гомофобом.

Олаф Шольц

В молодости был бунтарем и, когда вступил в Социал-демократическую партию Германии, был близок к СССР. Шольц критиковал “агрессивную империалистическую стратегию НАТО”и требовал вывода американских ракет из Европы.

Несколько раз в году ездил в ГДР, чтобы знакомиться с достижениями социализма. А сейчас же все наоборот.

Джорджа Мелони

Она 15-летней школьницей вступила в “Молодежный фронт” - так называется крыло “Итальянского социального движения”, являющееся прямым наследниками фашистской партии.

Эммануэль Макрон

История первой любви у него необычная. Роман с будущей супругой начался тогда, когда Макрону было 15 лет, ей - почти 40 (она была замужем).

Джастин Трюдо

Премьер Канады по молодости попал в расистский скандал. Фото юного Трюдо попали в СМИ, когда он вымазал лицо гуталином, чтобы стать похожим на темнокожего.