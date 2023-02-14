Американский журналист и судья Эндрю Наполитано заявил, что началу Третьей мировой войны сейчас препятствует только политическое терпение президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что сенатор США Линдси Грэм открыто просил Джой Байдена направить группу для ликвидации Путина.

Наполитано подчеркнул, что российский президент не угрожал американскому, поэтому нарративы о его безрассудности не стоит принимать всерьез.

Журналист также сказал, что существуют доказательства того, что конфликт на Украине спровоцировали США.