Норвежская разведка: Нельзя исключать военного конфликта с участием НАТО

Согласно последнему докладу разведывательной службы Норвегии, Россия впервые за 30 лет разместила в Балтийском море корабли с ядерными боеголовками, сообщает Reuters.

Авторы доклада отмечают, что тактическое ядерное оружие представляет собой "особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут быть задействованы страны НАТО".

Ранее Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, которые также могут нести ядерное оружие.

Корабли Северного флота России в советское время часто выходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако последние 30 лет они плавали него. После начала СВО в Украине ситуация изменилась, потому что "Кремль все больше пытается таким образом запугать Запад".

По мнению авторов доклада, сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом означает, что Россия будет по-прежнему представлять серьезную ядерную угрозу для НАТО и, соответственно, для Норвегии.

Норвежская разведка также отмечала, что нельзя исключать перерастания локального конфлікта в более широкий с участием США, НАТО и Норвегии.