Депутат бундестага Дагделен: поставки немецких танков на Украину могут обернуться ядерным Армагеддоном

Депутат бундестага Севим Дагделен, представляющая Левую партию, заявила, что поставки танков на Украину создают угрозу опасной эскалации между Западом и Россией.

Она напомнила, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц называл передачу Украине наступательных вооружений «красной чертой».

По мнению депутата, сейчас Германия приблизилась к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта.

Дагделен подчеркнула, что Западу следует отказаться от логики эскалации, чтобы не допустить ядерного Армагеддона.