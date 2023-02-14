Депутат бундестага Дагделен: поставки немецких танков на Украину могут обернуться ядерным Армагеддоном
2023-02-14 23:04
Депутат бундестага Севим Дагделен, представляющая Левую партию, заявила, что поставки танков на Украину создают угрозу опасной эскалации между Западом и Россией.
Она напомнила, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц называл передачу Украине наступательных вооружений «красной чертой».
По мнению депутата, сейчас Германия приблизилась к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта.
Дагделен подчеркнула, что Западу следует отказаться от логики эскалации, чтобы не допустить ядерного Армагеддона.
Опубликовано: Светлана Репина