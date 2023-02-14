19-летний китаец стал самым молодым человеком, у которого обнаружили болезнь Альцгеймера

По словам исследователей, 19-летний китаец стал самым молодым человеком, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера.

Юноша постепенно терял память в течение двух лет, пока наконец не смог самостоятельно вернуться домой из школы. Исследователи подчеркивают, что открытие может опровергнуть общепринятое мнение о том, что когнитивные нарушения возникают только у пожилых людей.

Исследователи из больницы Сюаньу в Пекине сообщили, что у 19-летнего парня была диагностирована болезнь Альцгеймера после того, как он испытал проблемы с памятью. В последние два года он все больше и больше терял свои вещи, не мог вспомнить, ел он или нет, не мог сделать домашнее задание.

Китайские ученые определили, что это самый молодой человек в мире, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера. Это открытие может опровергнуть общепринятое мнение о том, что когнитивные нарушения у молодых людей встречаются редко, сообщает South China Morning Post.

Недавно юноше даже пришлось бросить школу, потому что он не мог вернуться из нее домой самостоятельно. Результаты устного теста, проведенного для оценки способности к обучению, были ненормальными и свидетельствовали о том, что у мальчика нарушена память.

Врачи обнаружили, что у пациента были симптомы, типичные для болезни Альцгеймера, в том числе потеря памяти и повреждение гиппокампа — части мозга, отвечающей за процессы памяти и чувство эмоций.