Командование ПВО США заявило о перехвате четырех российских самолетов в районе Аляски

Североамериканское командование ПВО США заявило о перехвате четырех российских самолетов у берегов Аляски.

Четыре российских самолета вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны штата Алсяка, после чего были опознаны и перехвачены, заявили в Североамериканском командовании ПВО (NORAD).

"NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски. Российские самолеты не входили в воздушное пространство США", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что полеты российской авиации носят регулярный характер.