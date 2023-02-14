Командование ПВО США заявило о перехвате четырех российских самолетов в районе Аляски
2023-02-14 23:18
Североамериканское командование ПВО США заявило о перехвате четырех российских самолетов у берегов Аляски.
Четыре российских самолета вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны штата Алсяка, после чего были опознаны и перехвачены, заявили в Североамериканском командовании ПВО (NORAD).
"NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски. Российские самолеты не входили в воздушное пространство США", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что полеты российской авиации носят регулярный характер.
Опубликовано: Максим Алексеев