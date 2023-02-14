Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа ждет подходящего момента для переговоров, но мир нужен сейчас

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Европы ждут благоприятной для Украины военной ситуации для начала переговоров.

Он отметил, что на Западе хотят, чтобы позиция Украины была более крепкой и сильной за счет превосходства на поле боя.

При этом руководитель венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна видит необходимость в мирных переговорах прямо сейчас.

Ранее Сийярто говорил о том, что Венгрия будет добиваться прекращения боевых действий на Украине.