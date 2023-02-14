Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа ждет подходящего момента для переговоров, но мир нужен сейчас
2023-02-14 23:19
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Европы ждут благоприятной для Украины военной ситуации для начала переговоров.
Он отметил, что на Западе хотят, чтобы позиция Украины была более крепкой и сильной за счет превосходства на поле боя.
При этом руководитель венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна видит необходимость в мирных переговорах прямо сейчас.
Ранее Сийярто говорил о том, что Венгрия будет добиваться прекращения боевых действий на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина