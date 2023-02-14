Экс-госсекретарь Помпео: ситуация с китайским аэростатом стала глобальным позором для США

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что в ситуации с китайским аэростатом американские власти действовали неправильно.

По его мнению, ошибки США дали геополитическое преимущество Китаю и оказались глобальным позором для Вашингтона.

Помпео пояснил, что Китай, как и весь мир, наблюдал, как аэростат медленно пролетал над территорией США.

Он подчеркнул, что не сбить такой объект сразу – это большая ошибка, даже при условии некоторого риска для жителей Монтаны из-за падения обломков.