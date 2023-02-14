Финики как полезный аналог конфет и других сладких десертов

Финики могут стать прекрасной альтернативой различных сладостей. Сухофрукты не менее вкусные, но при этом гораздо полезнее.

Финики насыщены антиоксидантами, защищают организм от свободных радикалов, полезны для иммунитета.

После горсточки фиников улучается настроение и общее самочувствие, наступает быстрое насыщение. В этом фруктовом десерте много витаминов А, В, С, а также железа, калия и магния.

Также финики - источник глюкозы и фруктозы, которые дают организму энергию. Обилие клетчатки в составе помогает лучше работать ЖКТ и способствует нормализации уровня сахара в крови.

Финики - отличный заменитель конфет, их можно добавлять для подслащения йогурта, коктейля, овсяной каши, выпечки.

Есть даже финиковый сахар, он похож на обычный, только крупнее, чуть влажный и со вкусом карамели. Но все хорошо в меру.

Полезные финики могут приносить вред, если увлекаться ими сверх допустимой нормы. Калорийность финикового сахара почти такая же, как и у обычного.

Особенно опасно есть много фиников людям с диабетом и другими хроническими болезнями.