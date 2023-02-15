Страна.ua: в небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект

2023-02-15 00:30

Страна.ua со ссылкой на местные паблики в соцсетях сообщает о появлении неизвестного летающего объекта над Киевом.

По информации издания, объект имеет шарообразную форму. 

Ранее представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат сообщил о появлении летающих объектов над территорией страны.

По его информации, эти объекты были запущены из России и содержат уголковые отражатели. 

Опубликовано: Светлана Репина









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