Страна.ua: в небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект

Страна.ua со ссылкой на местные паблики в соцсетях сообщает о появлении неизвестного летающего объекта над Киевом.

По информации издания, объект имеет шарообразную форму.

Ранее представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат сообщил о появлении летающих объектов над территорией страны.

По его информации, эти объекты были запущены из России и содержат уголковые отражатели.