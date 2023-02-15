Страна.ua: в небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект
2023-02-15 00:30
Страна.ua со ссылкой на местные паблики в соцсетях сообщает о появлении неизвестного летающего объекта над Киевом.
По информации издания, объект имеет шарообразную форму.
Ранее представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат сообщил о появлении летающих объектов над территорией страны.
По его информации, эти объекты были запущены из России и содержат уголковые отражатели.
Опубликовано: Светлана Репина