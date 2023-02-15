США перехватили четыре российских самолета рядом с Аляской
2023-02-15 00:36
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD сообщает о перехвате четырех российских самолетов недалеко от Аляски.
Сообщается, что эти самолеты 13 февраля вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны.
В NORAD отмечают, что обнаружили самолеты и отследили их, затем точно идентифицировали и перехватили.
При этом подчеркивается, что полеты российских самолетов происходят регулярно и не считаются провокационным или угрожающим действием.
Опубликовано: Светлана Репина