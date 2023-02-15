США перехватили четыре российских самолета рядом с Аляской

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD сообщает о перехвате четырех российских самолетов недалеко от Аляски.

Сообщается, что эти самолеты 13 февраля вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны.

В NORAD отмечают, что обнаружили самолеты и отследили их, затем точно идентифицировали и перехватили.

При этом подчеркивается, что полеты российских самолетов происходят регулярно и не считаются провокационным или угрожающим действием.