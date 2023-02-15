ВВС Румынии обнаружили неизвестный объект в небе, но не смогли догнать его
2023-02-15 01:00
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве страны был обнаружен неизвестных летающий объект.
Система воздушного мониторинга ВВС Румынии обнаружила его на высоте порядка 11 тыс. метров, а по манере движения он был похож на метеоаэростат.
С базы в Фетешть были подняты боевые самолеты, находившиеся в это время на дежурстве.
Однако, поднявшись в воздух, они не смогли найти объект ни с помощью радаров, ни визуально.
Опубликовано: Светлана Репина