Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Германию в посягательстве на суверенитет Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Германии не вправе препятствовать строительству компанией Siemens атомной электростанции «Пакш».

Дипломат сообщил, что правительство Олафа Шольца затягивает выдачу Siemens лицензии, необходимой для поставки систем управления для АЭС.

По словам Сийярто, такие действия представляют собой посягательство на суверенитет Венгрии.

Ранее глава венгерского МИД обвинял коллегу из ФРГ Анналену Бербок и министра экономки Германии Роберта Хабека в создании препятствий для строительства АЭС.