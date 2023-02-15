Казахстан будет открывать банковский счет всем новорожденным и пополнять его из госбюджета до совершеннолетия

В Казахстане приняли решение напрямую помогать будущим поколениям в финансовом плане.

Правительство Казахстана решило открывать сберегательные банковские счета для новорожденных граждан страны.

Причем пополнять эти счета планируется также из государственного бюджета на определенную сумму ежемесячно. Этот счет можно будет обналичить лишь после совершеннолетия.

Отмечается, что к моменту наступления 18-летнего возраста на счету будет сумма примерно в 3500 долларов и потратить ее можно будет на учебу или улучшение жилищных условий.