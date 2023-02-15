Медики советуют людям после 40 лет пить какао

Напиток отлично насыщает организм и снимает чувство голода, что препятствует набору лишних килограммов.

Этот чудесный напиток с ярким шоколадным вкусом многие помнят с детства. Обычно мамы поят им детей, чтобы те поправлялись.

Но медики выявили совершенно противоположное действие какао на людей после 40 лет. Дело в том, что напиток очень хорошо заглушает чувство голода, что препятствует набору лишнего веса у взрослых людей.

Кроме того, у какао много других полезных свойств. Содержащиеся в нем вещества повышают тонус тела, улучшают настроение, нормализуют уровень холестерина, улучшают память и стимулируют работу головного мозга.

Напиток содержит витамины группы В, аминокислоты, множество полезных микроэлементов. При частом употреблении какао быстрее заживляются раны, реже и позже появляются морщины.

А содержащееся в какао-бобах вещество под названием эпикатехин защищает организм от развития сахарного диабета, инсульта и рака.