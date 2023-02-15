Сеймур Херш: Норвегия поддержала теракт на СП, чтобы продавать свой газ в Европу

Написавший расследование о подрыве российского газопровода СП Сеймур Херш дал интервью немецким СМИ.

В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung американский журналист и автор расследования о теракте на "Северном потоке" Сеймур Херш рассказал о выгоде Норвегии от взрыва

По словам Херша, Норвегия поддержала Соединенные Штаты Америки в данном вопросе, чтобы лоббировать свои интересы по продаже газа в Европе.

Херш считает, что правительство Норвегии намеревалось тем самым существенно увеличить поставки своего природного газа в Германию и другие страны Западной Европы.

"Норвегия согласилась помочь Соединенным Штатам, потому что была заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию", - заявил Херш.