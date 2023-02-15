Британский политик Гэллоуэй: у Киева есть только один шанс спастись от поражения

Британский политики Джордж Гэллоуэй заявил в интервью изданию Global Times, что единственный шанс Украины на спасение – это начало мирных переговоров с Россией.

По его словам, в ином случае российские военные нанесут ВСУ поражение в считанные дни.

При этом Гэллоуэй отметил, что одного согласия Киева на переговоры будет недостаточно для прекращения конфликта.

По его словам, обязательным условием станет нейтральный статус страны и отсутствие планов по вступлению в НАТО.