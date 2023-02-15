Сильвио Берлускони высказался за поддержку Украины и за дипломатическое решение конфликта

Экс-премьер объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. Он заявил о готовности поддержать украинский народ, но выступил за дипломатический способ решения военного конфликта.

Из заявления экс-премьера Италии Сильвио Берлускони:

Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем.

Бывший итальянский премьер-министр представляет партию "Вперед, Италия", которая входит в правящую коалицию.

12 февраля Берлускони выступил с заявлением, которое вызвало споры в политических кругах. Политик раскритиковал действия Зеленского в Донбассе.

Он подчеркнул, что не стал бы вести разговоры с украинским президентом, если бы в данный момент сам возглавлял правительство Италии.