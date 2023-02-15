После ампутации кисти состояние Романа Костомарова сильно ухудшилось

По сообщениям канала "РЕН ТВ", спортсмену, пережившему еще одну сложную операцию по ампутации конечностей, стало хуже.

Сейчас фигуриста Костомарова подключили ко всем дыхательным аппаратам. В области левого легкого у звездного пациента обнаружили обширный участок фиброза.

Роман Костомаров попал в больницу в январе с воспалением легких. У него выявили сепсис и диагностировали нарушение кровообращения.

В итоге олимпийскому чемпиону ампутировали ступни и несколько пальцев на руках.