В США готовы допустить, что китайский аэростат случайно сбился с курса

Воздушный шар из Китая, который американцы сбили 4 февраля, спецслужбы США отслеживали неделю после взлета. Об этом сообщили в издании The Washington Post.

По заявлению властей США, аппарат запустили с китайского острова Хайнань.

Руководство страны допускает вероятность случайного попадания воздушного шара на территорию Америки.

Вашингтон предполагает, что начальная траектория полета должна была проходить надо островом Гуам, расположенном в Тихом океане.

Однако шар резко изменил направление и стал двигаться на север.

Белый дом рассматривает версию Китая по поводу воздушного шара и готов допустить, что Пекин не делал попыток проникновения на территорию Америки с целью проведения разведывательных действий.