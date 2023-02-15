FT: Россия собирает самолеты и вертолеты у границы с Украиной

Согласно источникам в западной разведке, Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной, чтобы поддержать застопорившееся наземное наступление, сообщила в среду Financial Times.

FT цитирует двух официальных лиц, которые говорят, что разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной, были переданы странам-союзникам.

Сообщается, что во вторник, 14 февраля во время встреч со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую представляют значительные оставшиеся военно-воздушные силы России.

"Он ясно дал понять, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть довольно конкретные потребности. Если украинцы хотят выжить, они должны иметь как можно больше средств ПВО и как можно больше боеприпасов", — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

FT отмечает, что с первых недель СВО Россия экономно использовала свои значительные военно-воздушные силы, сосредоточившись на ракетах большой дальности, артиллерии и сухопутных войсках. Западные аналитики предположили, что это могло быть связано с опасениями Москвы, что системы ПВО Украины представляют угрозу для российских самолетов или что ее воздушный флот находится в плохом состоянии.

Но оценки разведки показывают, что российские военно-воздушные силы "на самом деле вполне сохранились", сказал высокопоставленный дипломат НАТО.