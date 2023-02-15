Звезда Папиных дочек Казаков, ставший инвалидом вследствие несчасного случая, назвал обвинение дочери в избиениях абсурдом

Актер Михаил Казаков, прославившийся благодаря роли Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки", назвал обвинения своей 14-летней дочери Виктории в избиениях ее и жены бредом.

Михаил Казаков обвинения своей падчерицы Виктории в том, что он якобы подсел на алкоголь и наркотики после того, как перестал ходить, да еще избивал ее и жену, назвал "настоящим безумием".

Актера очень возмутили слова девочки. Он уверяет, что все эти рассказы - ложь.

Он убежден, что если бы его наследника спросили о взаимоотношениях в их семействе, мальчик бы не стал бы такое говорить. У Михаила и его экс-супруги есть общий сын.