В Турции под завалами погибла мама звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Невестка погибшей, актриса Чагры Чытанак, написала в соцсети, что женщины не стало, поклонники выражают ей и мужу соболезнования.

Актеры популярного сериала через 9 дней после страшного землетрясения в Турции сообщили о трагедии в семье, сообщает Супер.ру.

За Башака Гюмюлджинелиоглу и Чагры Чытанака переживали тысячи поклонников ленты «Постучись в мою дверь», в которой они сыграли роли Перил и Ферита.

Пара расказала, что мать Чагры и теща Башак находится под завалами. Спустя девять дней Башак поделилась печальной новостью, написав: «Мы потеряли нашу маму». Поклонники соболезнуют паре.

Как известно на данный момент, в результате землетрясения в Турции погибли более 35 тысяч человек, количество пострадавших превысило уже 100 тысяч.

Спасатели продолжают поиски. Примечательно, что даже через неделю после случившегося они находят под завалами живых людей.