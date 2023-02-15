В Турции под завалами погибла мама звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Невестка погибшей, актриса Чагры Чытанак, написала в соцсети, что женщины не стало, поклонники выражают ей и мужу соболезнования.
Актеры популярного сериала через 9 дней после страшного землетрясения в Турции сообщили о трагедии в семье, сообщает Супер.ру.
За Башака Гюмюлджинелиоглу и Чагры Чытанака переживали тысячи поклонников ленты «Постучись в мою дверь», в которой они сыграли роли Перил и Ферита.
Пара расказала, что мать Чагры и теща Башак находится под завалами. Спустя девять дней Башак поделилась печальной новостью, написав: «Мы потеряли нашу маму». Поклонники соболезнуют паре.
Как известно на данный момент, в результате землетрясения в Турции погибли более 35 тысяч человек, количество пострадавших превысило уже 100 тысяч.
Спасатели продолжают поиски. Примечательно, что даже через неделю после случившегося они находят под завалами живых людей.
Опубликовано: Светлана Гарусева