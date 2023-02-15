Уоррен Баффет говорит, что он не владеет биткойнами, потому что "это ничего не даст"

Биткойн был создан в 2009 году, когда сельскохозяйственные сообщества начали формироваться около 10 000 лет назад.

Баффет не известен как инвестор в сельское хозяйство, но он видит ценность в классе активов, который имеет решающее значение для сектора — сельскохозяйственные угодья.

Его точка зрения заключается в том, что если вы покупаете сельскохозяйственные угодья, у вас есть материальный актив, который производит продукты питания.

"Если вы сказали, что за 1% акций всех сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах заплатите нашей группе 25 миллиардов долларов, я выпишу вам чек сегодня днем", - говорит Баффет.

"Если вы сказали, что за 1% акций всех сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах заплатите нашей группе 25 миллиардов долларов, я выпишу вам чек сегодня днем", - говорит Баффет.

Конечно, вам не нужно иметь 25 миллиардов долларов, чтобы инвестировать в сельскохозяйственные угодья США.

Публично торгуемыми инвестиционными фондами недвижимости, которые специализируются на владении фермами, позволяют вам делать это с минимальными деньгами, которые вы готовы потратить.