Поляки проголосовали против возвращения обязательной воинской повинности

По поручении RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna United Surveys провела опрос об обязательной военной службе в Польше. Полученные данные показывают, что большинство поляков не хотят восстанавливать это решение.

Участникам опроса для RMF FM и «Dziennik Gazeta Prawna» был задан следующий вопрос: "Считаете ли вы, что в Польше следует восстановить обязательную военную службу?"

Против такого решения выступили 58,5% респондентов. 20,1% опрошенных считают, что необходимо восстановить воинскую повинность, но только для мужчин. 18,7% заявили, что женщины также должны это делать.

Заместителя министра обороны Марчина Оцепу спросили о восстановлении обязательной воинской повинности в конце января на радиостанции RMF FM.

"Возврат к обязательной воинской повинности не планируется. Срочно-добровольная военная служба оказалась успешной. Обучение прошли более 16 000 добровольцев, что даже больше, чем мы ожидали", - заявил он.