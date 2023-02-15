Костомарова введи в искусственную кому после ампутаций, так как спортсмену стало хуже

Фигуристу Роману Костомарову стало хуже после перенесенных операций. Медики вынуждены были ввести тяжелобольного пациента в искусственную кому.

Лечащие врачи Романа Костомарова опасаются за состояние здоровья фигуриста. Фиброз легких прогрессирует.

Состояние знаменитости резко ухудшилось после последней ампутации.

Фигурист не может дышать сам, по этой причине его вновь ввели в искусственную кому.