Reuters: Экс-глава Международной федерации хоккея швейцарец Фазель стал гражданином РФ
Швейцарец Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 2021 года, получил российское гражданство, сообщает Reuters.
По информации источника, Фазель стал мажоритарным акционером Alma Holding, сельскохозяйственного холдинга в Краснодарском крае. Большая часть этой компании принадлежит инвестиционной группе Volga Group, которой управляет Геннадий Тимченко.
Бывший хоккеист из Швейцарии возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год. Два года назад Фазель своими словами высказался в поддержку президента Александра Лукашенко после того, как Беларусь лишили права принимать чемпионат мира по хоккею с шайбой.
"Страны Северной Европы, такие как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подверглись политическому давлению в отношении чемпионата, организованного в Беларуси. На мой взгляд, это очень плохо. Однако в конечном итоге решение приняли спонсоры", заявил Фазель в то время.
Опубликовано: Николай Скира