Женщина из Торонто рассказала, каково ей жить со стомическим мешком

В подростковом возрасте она стала перед трудным выбором: стать не как все либо не иметь гарантий на жизнь вообще.

Джессика Гроссман оказалась перед трудным выбором, когда ей было 13 лет.

"Я была больна, мой кишечник был практически заражен, и врачи дали мне возможность сделать операцию по удалению стомы." - рассказала она PEOPLE.

Они сказали:

"Ты можешь сделать эту операцию, но у тебя будет сумка на всю оставшуюся жизнь. Или тебе не сделают операцию, и мы не знаем, сколько еще ты проживешь."

Я подумала:

Ну, я хочу жить, — поэтому я выбираю операцию.

Операция по удалению стомы - это спасающая жизнь процедура, которая позволяет отходам организма проходить через хирургически созданное отверстие на брюшной полости в протез, известный как мешочек или стомический мешок снаружи тела.

Сейчас Гроссман 33 года, и она рада, что приняла решение. Врачи удалили ей шесть футов толстой кишки и поставили стомический мешок.

Достаточно скоро Гроссман почувствовала себя комфортно, рассказывая о своей стоме сверстникам. В старших классах она обрела новую уверенность в себе.

Я устроилась на работу и завела новых друзей. Никого не волновало, что у меня была стома. Я встречалась с парнем, и его тоже не волновало, что у меня была стома, поступила в университет и стала президентом женского общества. Опять же, стома не вызвала никаких проблем.

"Это было просто частью меня," - объясняет она.

И добавляет:

"Все остальные вещи в моей жизни смогли произойти, потому что я жива благодаря этому, но на них это никак не повлияло".

Фактически, Гроссман одной из первых в соцсетях открыто рассказала о жизни со стомой и показала фотографии. Она отказывалась скрывать это или смущаться.

"Если мы не будем говорить об этом, если мы не будем учить людей, как они узнают, чтобы потом принять нас такими, какие мы есть?" - говорит она.

Сейчас Гроссман живет в Торонто со своим мужем и пытается передать свою мудрость другим, наставляя потенциальных пациентов со стомой или людей, только что перенесших операцию.