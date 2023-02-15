Марочко: власти Украины начали эвакуацию населения и госучреждений из города Часов Яр

Эти слова подполковника народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко распространило информационное агентство ТАСС.

По словам Марочко, Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Как отметил отставной военный, в госучреждениях и предприятиях данного населенного пункта объявлена эвакуация, всех нетяжелых раненых выписывают из госпиталей и отправляют в воинские части.

Также город активно покидает гражданское население.

Также в украинских средствах массовой информации появились сведения о том, что эвакуация началась и в Артемовске.

Сообщается, что из данного населенного пункта вывозятся архивы государственных учреждений.