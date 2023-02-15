Марочко: власти Украины начали эвакуацию населения и госучреждений из города Часов Яр
2023-02-15 11:11
Эти слова подполковника народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко распространило информационное агентство ТАСС.
По словам Марочко, Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в Донецкой народной республике.
Как отметил отставной военный, в госучреждениях и предприятиях данного населенного пункта объявлена эвакуация, всех нетяжелых раненых выписывают из госпиталей и отправляют в воинские части.
Также город активно покидает гражданское население.
Также в украинских средствах массовой информации появились сведения о том, что эвакуация началась и в Артемовске.
Сообщается, что из данного населенного пункта вывозятся архивы государственных учреждений.
Опубликовано: Алексей Гладкий