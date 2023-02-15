Командование ВВС США сообщило о перехвате четырех российских самолетов над Аляской

Американское военные перехватили несколько российских самолетов в небе над штатом Аляка.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что ВВС страны перехватили несколько российских самолетов в небе над Аляской.

Как сообщается, данный инцидент произошел неподалеку от земель самого северного штата США 13 февраля. При этом отмечается, что самолеты вошли непосредственно в воздушное пространство США.

Однако, так как они вошли в зону действия американских систем ПВО, самолеты США сопроводили их в нейтральном воздушном пространстве.

"Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35", - сообщили в американском военном командовании.