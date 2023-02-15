В Японии полиция раскрыла группу мужчин, снимавших обнаженных женщин, купающихся в горячих источниках по всей Японии

В компанию подпольных "операторов" входило 17 человек, среди которых были высокопоставленные чиновники.

Японская полиция арестовала 17 мужчин, подозреваемых в фотографировании и видеосъемке более 10 000 женщин, которые купались в горячих источниках.

Главарь группировки, 50-летний Карин Сайто, был арестован в декабре 2021 года.

С декабря 2021 по февраль были арестованы еще 16 мужчин - в том числе врач из Токио, высокопоставленные руководители компании и представители местных органов власти, сообщает South China Morning Post. Мужчины были задержаны полицией в 11 различных префектурах.

Сайто признался в том, что в течение 30 лет делал вуайеристские фотографии обнаженных женщин в 46 различных префектурах. Он и его команда использовали высококачественное оборудование для съемок - например, длиннофокусные телеобъективы.

Это позволяло им снимать женщин, купающихся в горячих источниках под открытым небом. По словам полиции, мужчины делали эти снимки, прячась в нескольких сотнях метров от источников.

Хотя фотографирование и видеосъемка в горячих источниках запрещены, новые технологии затрудняют полное предотвращение подобных случаев, признала исполнительный директор Японской ассоциации горячих источников Ютака Секи.

Горячие источники, или "онсэнс", как их называют по-японски, популярны по всей стране среди местных жителей и туристов.

Известные своей богатой минералами горячей водой, эти ванны, как говорят, оказывают расслабляющее воздействие на тело и разум и предназначены для принятия обнаженными.