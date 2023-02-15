Череватый: украинские войска могут начать отступление из Артемовска

Как заявил спикер Восточной группировки украинских вооруженных сил Сергей Череватый, в ближайшее время может начаться отступление войск Украины из Артемовска.

По словам спикера, тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего это делается с целью сохранения личного состава. Также подобные меры возможны, чтобы улучшить свое тактическое положение, повысить эффективность проведения оборонной операции и выровнять линию обороны.

Череватый полагает, что нужно лишить российские войска возможности системно прорвать оборону украинских вооруженных сил. В ином случае воинские подразделения России обрушат тылы вооруженных сил Украины и продолжат движение по направлению главного удара. В данном случае это, как отметил Череватый, Славянск и Краматорск.

В то же время многие военные эксперты убеждены, что украинские войска попросту не в состоянии противостоять мощному натиску российской армии, и их отступление является неизбежным — в противном случае они будут уничтожены.