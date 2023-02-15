В Турции спасли женщину, проведшую 222 часа в рухнувшем от землетрясения здании

Прошло больше недели после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Каждый живой человек, вытащенный из-под завалов, — чудо. Еще одно чудо — спасение 42-летней женщины, которая првела 222 часа в рухнувшем здании.

300-тысячный город Кахраманмарас на юге Турции превратился в руины в результате землетрясения. С тех пор спасательные отряды проделывают титаническую работу по поиску выживших.

Хотя, по оценкам экспертов, шансы найти живых людей под завалами в настоящее время близки к нулю, сообщения о выживших продолжают поступать. Девять человек были извлечены из-под завалов в Турции во вторник, 14 февраля, проведя более 200 часов в разрушенных зданиях.

О настоящем чуде можно сказать в случае с 42-летней Мелике Имамоглу, спасенной в среду, через 222 часа после землетрясения, под завалами.

В понедельник, 6 февраля, на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Подземный толчок, эпицентр которого находился в провинции Кахраманмараш, произошел в 4:17 по местному времени на глубине 17,9 км.

Число погибших в Турции и Сирии уже превысило 41,1 тысячи человек- более 35,4 тыс. человек погибли в Турции, а не менее 5,7 тыс. в Сирии.