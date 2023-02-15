В Америке признали невиновным заключенного, отсидевшего 28 лет за убийство, которое тот не совершал

Ламар Джонсон был осужден за убийство Маркуса Бойда в октябре 1994 года. Мужчина был застрелен на крыльце своего дома двумя неизвестными в масках.

Судья штата Миссури в США отменил обвинительный приговор мужчине, который отбыл почти 28 лет пожизненного заключения за убийство, хотя сам узник это всегда отрицал.

50-летний Ламар Джонсон вышел на свободу прямо из здании суда. Сияя, он подошел к журналистам в вестибюле здания суда примерно через два часа после вынесения решения и поблагодарил всех, кто работал над его делом, а также судью.

По словам его адвокатов, Джонсон планирует воссоединиться со своей семьей и насладиться тем, в чем ему было отказано большую часть его взрослой жизни, пока он находился взаперти.

“Хотя сегодняшний день приносит радость, ничто не может вернуть все, что государство у него украло. Ничто не вернет ему почти три десятилетия, которые он потерял, находясь в разлуке со своими дочерьми и семьей", - подчеркнули защитники.

И добавили:

Доказательства, доказывающие его невиновность, были доступны на суде, но они были скрыты или проигнорированы теми, кто не видел ценности в жизнях двух молодых чернокожих мужчин из Саут-Сайда.

Джонсон был осужден за убийство Маркуса Бойда в октябре 1994 года. Мужчина был застрелен на крыльце своего дома двумя неизвестными в масках. Джонсон с самого начала настаивал на своей невиновности, заявив, что он в это время был со своей девушкой далеко от места преступления.

Тем не менее, Джонсон был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Второй подозреваемый, Фил Кэмпбелл, признал себя виновным в смягчении обвинения в обмен на семилетний тюремный срок.