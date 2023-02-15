Гутьерриш: Многие государства мира в ближайшее время могут исчезнуть
2023-02-15 12:42
Глава ООН Гутьерриш предрек многим странам мира скорую гибель из-за повышение уровня воды.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутьерриш высказался о глобальном потеплении в мире.;
По словам Гутьерриша, в мире постепенно поднимается уровень воды, что может привести к затоплению некоторых государств.
"Повышение уровня моря угрожает “массовым исходом в библейских масштабах”, предупреждает глава ООН", - пишет "Московский комсомолец",
Опубликовано: Николай Скира