Гутьерриш: Многие государства мира в ближайшее время могут исчезнуть

2023-02-15 12:42

Глава ООН Гутьерриш предрек многим странам мира скорую гибель из-за повышение уровня воды.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутьерриш высказался о глобальном потеплении в мире.;

По словам Гутьерриша, в мире постепенно поднимается уровень воды, что может привести к затоплению некоторых государств.

"Повышение уровня моря угрожает “массовым исходом в библейских масштабах”, предупреждает глава ООН", - пишет "Московский комсомолец",

Опубликовано: Николай Скира









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