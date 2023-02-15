Гутьерриш: Многие государства мира в ближайшее время могут исчезнуть

Трус, Балбес и Бывалый в Кавказской пленнице ездили на машине из ЮАР

Знаменитый красный автомобиль из Кавказской пленницы принадлежал Юрию Никулину, но внимательные зрители заметили на номерном знаке ЮАР: что это значило на самом деле.

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