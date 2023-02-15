В Японии резко упали продажи "обязательных шоколадок" на День святого Валентина

В этой стране на 14 февраля приходится 20% годового потребления шоколада, и конкуренция за завоевание сердец сладкоежек очень велика.

За пределами Японии День святого Валентина известен своей романтикой, но в Японии он быстро превратился в шоколадную феерию, предназначенную не для влюбленных пар, а в первую очередь для удовольствия женщин.

Своеобразный подход к 14 февраля прошел долгий путь с 1950-х годов, когда местные торговцы поощряли дарение косметики и одежды.

К следующему десятилетию японские шоколадные компании осознали огромный потенциал продаж 14 февраля, и переосмыслили его как дату, в которую женщины и девушки должны покупать шоколад для мужчин.

Отдельный, но менее популярный "Белый день" 14 марта был создан для мужчин, чтобы отплатить им тем же.

1980-е годы женщины даже покупали и раздавали шоколад не только друзьям или любимым, но и коллегам-мужчинам и начальникам. Эта практика стала известна как "обязательные шоколадные конфеты".

Однако в последние годы обязательные шоколадные конфеты в Японии утратили свои позиции.

Проведенный в прошлом месяце японским универмагом JR Nagoya Takashimaya опрос показал, что всего 3% респондентов планируют купить шоколадные конфеты в обязательном порядке, и только 8% хотят подарить конфеты партнеру.

В комментариях люди признались, что рады завершению такой традиции, которая "равносильна требованию, чтобы женщины подавали чай".